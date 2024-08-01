Volkswagen планирует значительное сокращение расходов для восстановления прибыльности - Reuters

Volkswagen заявил, что ему нужно будет осуществить "значительные меры по сокращению расходов" во второй половине года, чтобы восстановить маржу прибыли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Немецкий автогигант также уменьшает производственные мощности и меняет подход к расходам на программное обеспечение после своих инвестиций в компанию Rivian, которая занимается производством электромобилей.

Volkswagen уже сократил производственные мощности на 25% на определенных предприятиях, включая основной завод в Вольфсбурге, в рамках общей цели сократить мощности на 10% по всей Европе.

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Компания обновляет свою модельную линейку, в частности создает специальные модели электромобилей для китайского и американского рынков, пытаясь противостоять конкуренции со стороны таких компаний, как Tesla и китайская BYD.

Однако, как и многие другие производители, Volkswagen сталкивается с более низким, чем ожидалось, спросом на электромобили, а также проблемами в цепочках поставок и ростом расходов, даже несмотря на усилия регуляторов Европы и США защитить свои рынки от дешевых китайских электромобилей с помощью пошлин.

От конкуренции с "китайцами" пострадал и немецкий автоконцерн BMW.

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Компания заявила о более низком, чем ожидалось, уровне прибыльности в своем основном автомобильном сегменте за второй квартал, что вызвало падение акций на фоне усилившейся конкуренции и сниженного спроса в Китае.

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в автомобильном сегменте немецкого автопроизводителя снизилась до 8,4% по сравнению с 9,2% за аналогичный период прошлого года. Этот показатель также оказался ниже прогнозируемых аналитиками 8,7%, согласно консенсусу компании.

BMW и другие европейские автопроизводители испытывают давление на ключевом для них рынке в Китае, где местные производители автомобилей завоевывают долю рынка благодаря более дешевым электромобилям, вынуждая европейских конкурентов снижать цены.

Продажи BMW в Китае за первые шесть месяцев года снизились на 4%, хотя компания все же показала лучшие результаты в регионе, чем Volkswagen и Mercedes.

Экономическая правда.