Бизнес смягчил негативные ожидания, хотя они остаются пессимистическими: причины

Ухудшение ситуации с безопасностью и дефицит кадров сдерживают активность бизнеса, из-за чего ожидания остаются негативными.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В июле 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 44,4 с 43,6 в июне.

На это повлияли адаптивность к проблемам с энергоснабжением, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, заявил НБУ.

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Отмечается, что в то же время сдерживающими факторами выступили - риск терактов против критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий и дефицит кадров.

Предприятия строительства значительно улучшили сдержанные оценки своих экономических результатов благодаря сезонному оживлению деятельности, а также бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, дорог и автострад: секторальный индекс в июле составил 49,6 по сравнению с 43,0 в июне.

Предприятия промышленности сохранили сдержанные ожидания из-за дефицита электроэнергии, усиление боевых действий и недостаток квалифицированных работников: секторальный индекс в июле составил 45,8 (в июне - 45,5).

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Предприятия сферы услуг смягчили негативные оценки, несмотря на значительные перебои с энергоснабжением, снижение спроса и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс повысился до 42,5 в июле с 39,7 в июне.

Предприятия торговли несколько ухудшили ожидания под влиянием длительных отключений электроэнергии и усиления курсовых ожиданий: секторальный индекс в июле составил 44.7 (в июне - 46.4).

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только руководители строительных предприятий ожидали сохранения численности работников на уровне предыдущего месяца. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозировали сокращение персонала, хотя и несколько более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки дали руководители торговых предприятий.

Напомним:

В Украине банковскими кредитами не пользуются операционно прибыльные компании, которым принадлежит около двух третей совокупных операционных прибылей.

Национальный банк Украины улучшил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (с 3% по предыдущему прогнозу).

Бизнес второй месяц подряд негативно оценил результаты своей деятельности. В июне индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился до 43.6 с 48.0 в мае.