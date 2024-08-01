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Мобилизация "напугала" гостей ресторанов, посещаемость уменьшилась - исследование

Четверг, 1 августа 2024, 15:17 - Артур Крыжный
 
Poster

Из-за экономической неопределенности и усиления мобилизации посещаемость заведений питания уменьшилась.

Об этом говорится в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Так, в феврале-апреле посещаемость заведений питания росла, но уже в мае-июне уменьшилась.

Среди причин, которые отмечает Poster - экономическая неопределенность и усиление мобилизации. Однако общая цифра полугодия оказалась положительной: +2% за шесть месяцев 2024-го.

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"Однако сложные обстоятельства, в которых вынуждены работать заведения сейчас, не останавливают рынок. В I полугодии 2024 года по ресторанным КВЭДам уже зарегистрировалось 7617 ФЛП и ООО, что на 3% больше, чем за такой же период прошлого года", - говорится в исследовании.

Исследование основывается на неперсонализированной агрегированной статистике данных продаж Poster. Когорта - 8500 заведений общественного питания всех типов из всех регионов Украины.

Экономическая правда.

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