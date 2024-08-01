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В Украине стало меньше продуктов, которые Минобороны забраковало перед поставкой в армию

Четверг, 1 августа 2024, 14:26 - Виктор Волокита

Министерство обороны Украины в июле 2024 года не допустило поставки 209 тонн некачественных и опасных продуктов, которые предназначались для обеспечения питания украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Как говорится в сообщении, большинство этой продукции - более 182 тонн - не допустили к обеспечению личного состава перед поставкой в воинские части. 

Кроме того, во время проверок в воинских частях не допущено к питанию личного состава некачественных пищевых продуктов общим весом более 27 тонн.

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"Минобороны платит деньги за услуги только после того, как продукция, доставляемая в воинские части, прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль", - отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Напомним:

В июне 2024 года инспекторы Минобороны не допустили в войска почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов. То есть значительно больше, чем в июле. 

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Экономическая правда

Минобороны продукты
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