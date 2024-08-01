ЕС отклонил просьбу Венгрии о встрече по запрету транзита нефти "Лукойла"

Европейский Союз отклонил просьбу Венгрии и Словакии о срочных консультациях в связи с решением Украины запретить транзит нефти от крупного поставщика из РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил в четверг Венгрии и Словакии, что предварительный анализ показывает, что новые санкции Украины против российского ОАО "Лукойл" не влияют на транзитные операции, осуществляемые трейдинговыми компаниями через нефтепровод "Дружба", пока "Лукойл" не является формальным владельцем нефти.

Домбровскис обсудил этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в телефонном разговоре.

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Представитель Комиссии заявил, что анализ блока не указывает на непосредственный риск для поставок между двумя странами, и Комиссия ждет более подробную информацию от Венгрии и Словакии.

Напомним:

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла"

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Крупнейшая частная нефтяная компания РФ увеличила экспорт через морские порты на 0,68 млн тонн нефти в июле.

Венгрия стремится решить проблему с транзитом "Лукойла" через Украину, чтобы предотвратить исчерпание запасов и дефицит топлива.