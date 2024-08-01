Тепловики Харькова заказали когенерационных газовых установок на 61 миллион

КП "Харьковские тепловые сети" Харьковского городского совета 25 июля по результатам тендеров заказало ООО "Дарекс-Энерго" газопоршневые когенерационные установки для выработки тепла и электроэнергии из газа на 60,51 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До 7 ноября 2024 года в Харьков должны поставить шесть газопоршневых когенерационных установок контейнерного типа производства компании "Powerlink Energy Tech (UK) Co Ltd." (Великобритания).

Две установки GXC200C-NG заказали по 14,28 млн грн. Они имеют мощность электрическую 200 кВт и тепловую 271 кВт и эффективность электрическую 36% и тепловую 48%.

Четыре установки GXC100C-NG заказали по 7,99 млн грн. Они имеют мощность электрическую 100 кВт и тепловую 133 кВт и эффективность электрическую 36% и тепловую 47%.

"Их средняя стоимость за мегаватт электроэнергии составляет примерно 71-80 млн грн. Однако стоит учитывать, что это маломощные установки. Их удельная стоимость обратно пропопорциональна мощности", - написало издание.

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Ранее Горишние Плавни заказали газопоршневую когенерационную установку примерно по 45 млн грн за МВт по электроэнергии. Однако она была впятеро-вдесятеро мощнее - 1 МВт по электроэнергии.

А Киев заказал газопоршневые когенерационные установки по 21-22 млн грн за МВт по электроэнергии. Они были еще мощнее - 3,3 МВт и 4,5 МВт по электроэнергии.

Производитель "Tedom a.s." (Чехия) предлагал установки Cento 200 на 16% дешевле - по 12,02 млн грн. Однако его отклонили из-за отсутствия гарантийного письма о недопущении российских материалов и комплектующих и документов о локализации товара. На другом тендере "Tedom" со своими установками Cento 100 проиграл фирме "Дарекс-Энерго" по цене.

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Напомним:

В Харькове планируют установить более 100 МВт распределенной генерации.