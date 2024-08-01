"Нафтогаз" утвердил Малютина гендиректором "Укртрансгаза" 

Фото expro.com.ua

НАК "Нафтогаз Украины" назначил Романа Малютина генеральным директором АО "Укртрансгаз".

Об этом свидетельствует обнародованное на сайте "Укртрансгаза" решение "Нафтогаза", как единственного акционера оператора подземных хранилищ газа Украины.

Согласно решению, Нафтогаз 30 июля прекратил полномочия Малютина как временно исполняющего обязанности руководителя общества и избрал его генеральным директором с 31 июля 2024 года сроком на три года.

Напомним:

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Роман Малютин был назначен и.о. генерального директора "Укртрансгаз" в январе 2023 года.

Сообщалось, что он прошел весь путь от оператора и инженера на Кегичевском ПХГ до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины.

До 2023 года возглавлял технический департамент АО "Укртрансгаз", где отвечал за эксплуатацию компрессорных станций, направления энергетики и метрологии, а также сопровождал проекты по развитию низкоуглеродных технологий и хранения водородных смесей

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