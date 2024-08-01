Инновации в лесоводстве: для лесной охраны закупят электровелосипеды

ГП "Леса Украины" объявило тендер на электровелосипеды для филиалов Северного лесного офиса.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины".

Отмечается, что это пилотный проект. Планируют закупить небольшое количество, чтобы определить преимущества и недостатки новой техники.

В сообщении приводят преимущества этого вида транспорта:

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Экономия. Стоимость 100 километров пробега - 12 гривен. На внедорожнике - более 500 грн.

Высокая проходимость. По габаритам электровелосипед не сравнится ни с авто, ни даже с мотоциклом. Сможет проехать по любым лесным тропинкам.

Скорость до 45 км/час. Одного заряда батареи хватит на 110 километров, может перевозить до 250 килограммов веса. То есть сотрудник лесной охраны может взять с собой еще и ранцевый лесной опрыскиватель, чтобы быстро среагировать на возгорание.

Экологичность.

Доступность: на порядок дешевле, чем автомобильная техника. На два порядка экономнее в обслуживании.

Сообщается, что электровелосипеды будут использовать в пожароопасный период.

"Электровелосипедом не заменяем другую технику! Это возможность именно в пожароопасный период сократить расходы на топливо и ресурс дорогой автомобильной техники", – добавляют в сообщении.

Напомним:

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Государственное предприятие "Леса Украины" уже три года реализует необработанную древесину на лицензированных биржах и вышло почти 90% выполнения договоров купли-продажи.

Государственное предприятие "Леса Украины" за полгода 2024 года заработало 11,14 млрд грн, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023 года.