Прибыль Shell во II квартале снизилась до 6,3 миллиарда долларов на фоне слабой торговли

ЅһеІІ сообщила о прибыли во втором квартале в размере $6,3 млрд, что на 19% меньше, чем за предыдущие три месяца, поскольку маржа нефтепереработки и торговля нефтью и газом снизились.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время результаты оказались почти на 25% выше, чем годом ранее, что сокращение расходов компании и повышение производительность приносит свои результаты.

Британская компания также сообщила, что в течение следующих трех месяцев выкупит акций на сумму 3,5 млрд долларов, что соответствует темпам выкупа акций в прошлом квартале. Она оставила дивиденды неизменными на уровне 34 центов на акцию.

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Кроме того, во вторник BP повысила дивиденды на 10% после того, как сообщила о прибыли в размере $2,8 млрд, превысившей прогнозы. На прошлой неделе французская TotalEnergies сообщила о падении прибыли во втором квартале на 6% из-за снижения маржи нефтепереработки.

Напомним:

Цены на нефть выросли, после того, как убийство лидера ХАМАС в Иране усилило угрозу эскалации войны на Ближнем Востоке и беспокойство относительно его влияния на нефть.

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Экономическая правда.