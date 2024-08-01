Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктуре "Укрзализныци"

Ночью враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: целью атаки стала одна из железнодорожных станций.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Враг продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру. Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины", - говорится в сообщении.

Среди поврежденного - два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.

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Из-за этого были внесены точечные изменения в графики движения пригородных поездов, однако поезда дальнего следования продолжают курсировать с использованием резервных тепловозов.

Кроме того, в результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Экономическая правда.

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