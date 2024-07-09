Дело о подделках выводов медкомиссии: АРМА получило арестованные 30 миллионов

Работники Юго-восточного межрегионального теруправления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняли в управление арестованные средства на общую сумму более 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Произошло это по решению районного суда г. Запорожья.

В сообщении также говорится, что агентство по розыску и менеджменту активов уже осуществляет мероприятия по зачислению полученных средств на свой депозитный счет.

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Активы были арестованы и признаны вещественными доказательствами в рамках досудебного расследования по делу о подделке выводов Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) при установлении групп инвалидности.

Речь идет о:

2,6 млн грн;

690 тыс. долларов США;

9,5 тыс. евро.

В дальнейшем АРМА планирует использовать эти средства для закупки Военных облигаций.

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Напомним:

Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США.

Экономическая правда