Дело о подделках выводов медкомиссии: АРМА получило арестованные 30 миллионов
Работники Юго-восточного межрегионального теруправления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняли в управление арестованные средства на общую сумму более 30 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Произошло это по решению районного суда г. Запорожья.
В сообщении также говорится, что агентство по розыску и менеджменту активов уже осуществляет мероприятия по зачислению полученных средств на свой депозитный счет.
Активы были арестованы и признаны вещественными доказательствами в рамках досудебного расследования по делу о подделке выводов Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) при установлении групп инвалидности.
Речь идет о:
- 2,6 млн грн;
- 690 тыс. долларов США;
- 9,5 тыс. евро.
В дальнейшем АРМА планирует использовать эти средства для закупки Военных облигаций.
Напомним:
Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США.
Экономическая правда