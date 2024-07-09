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Дело о подделках выводов медкомиссии: АРМА получило арестованные 30 миллионов

Вторник, 9 июля 2024, 16:52 - Виктор Волокита

Работники Юго-восточного межрегионального теруправления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняли в управление арестованные средства на общую сумму более 30 млн грн. 

Об этом сообщает пресс-служба АРМА. 

Произошло это по решению районного суда г. Запорожья.

В сообщении также говорится, что агентство по розыску и менеджменту активов уже осуществляет мероприятия по зачислению полученных средств на свой депозитный счет.

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Активы были арестованы и признаны вещественными доказательствами в рамках досудебного расследования по делу о подделке выводов Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) при установлении групп инвалидности.

Речь идет о:

  • 2,6 млн грн;
  • 690 тыс. долларов США;
  • 9,5 тыс. евро.

В дальнейшем АРМА планирует использовать эти средства для закупки Военных облигаций. 

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Напомним: 

Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США. 

Экономическая правда

АРМА облигации
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