Британская компания "Dyson" планирует уволить более четверти своего персонала

getty images

Производитель пылесосов и фенов сократит более четверти рабочих мест в рамках глобальной программы сокращения расходов.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что производитель пылесосов и воздушных фильтров Dyson сокращает около 1 000 рабочих мест в Великобритании, уменьшая количество своих британских работников более чем на четверть.

Сотрудникам сообщили о сокращении в рамках более широкой кампании по сокращению расходов и усилий по сокращению 15-тысячной рабочей силы компании по всему миру.

Реклама:

В компании Dyson работает 3 500 сотрудников в Великобритании. Dyson сократит 1000 рабочих мест, поскольку четверть британской рабочей силы идет на глобальное сокращение расходов.

Сообщается, что сокращение рабочих мест произошло в день, когда новый министр по вопросам бизнеса и торговли Джон Рейнольдс провел встречу со 170 лидерами бизнеса и торговых ассоциаций, чтобы изложить свои приоритеты и ответить на вопросы.

Крупнейшим рынком сбыта для Dyson является Азия, где компания конкурирует с местными конкурентами, которые часто выпускают аналогичную продукцию вскоре после запуска ее собственных приборов.

Реклама:

"Dyson работает на все более жестких и конкурентных мировых рынках, где темпы инноваций и изменений только ускоряются. Мы знаем, что нам всегда нужно быть предприимчивыми и ловкими", – прокомментировал генеральный директор Dyson Ханно Кирнер.

Напомним:

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) просит суд навсегда арестовать 1,4 млн долл российского олигарха.