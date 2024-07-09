Япония будет продолжать продвигать санкции против России

Япония решительно осуждает российские ракетные атаки по Украине и будет продолжать продвигать санкции против России.

Об этом заявило посольство Японии в Украине.

"Япония проявляет полную солидарность с Киевом. Япония решительно осуждает ракетные атаки со стороны России и будет продолжать продвигать санкции против России и поддерживать Украину в сотрудничестве с международным сообществом", - говорится в сообщении, обнародованном в соцсети Х.

Напомним:

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Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершили: в результате российской атаки на этой локации 2 человека погибли и 32 получили ранения. Всего в столице 32 погибших.

В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.

Бизнес, государственные компании, банки включились в помощь "Охматдету".

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С 24 июня Япония ослабила визовые требования для граждан Украины.

Экономическая правда