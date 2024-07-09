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ФГИ продал конфискованную у российского олигарха агрокомпанию за 27 миллионов 

Вторник, 9 июля 2024, 15:33 - Виктор Волокита

Фонд государственного имущества с четвертой попытки провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании "Инвестагро", которая принадлежала российскому олигарху Михаилу Шелкову и была конфискована у него из-за санкций. 

Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи, пишет LIGA.net. 

Без конкуренции победителем с предложением в 27 млн грн стало ООО "Агропромышленная компания Днепроагро", которое зарегистрировано на Сергея Крячека и Дмитрия Гулецкого. Последний - генеральный директор Dnipro Agro Group, принадлежащей братьям Василию и Евгению Астиону. 

ООО "Инвестагро" арендует 226 земельных участков общей площадью почти 1483 га и имеет уставный капитал 300 000 гривен. Основной вид деятельности предприятия - выращивание зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур, оно выращивает кукурузу, подсолнечник, просо, рапс, пшеницу, ячмень в Синельниковском районе Днепропетровской области.

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По итогам 2023 года Инвестагро получило 132 000 грн чистой прибыли, за первый квартал 2024 года - 160 000 грн убытка. Компания не имеет просроченной кредиторской задолженности. В ее собственности есть 25 объектов недвижимого имущества (производственные, складские, административные здания и сооружения и т.д.) и 13 транспортных средств.

Напомним:

Фонд госимущества трижды не смог продать конфискованную компанию российского олигарха Шелкова, "Инвестагро". Последний раз стартовая цена актива составляла 48,9 млн грн. 

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Экономическая правда 

ФГИ Фонд госимущества аукцион
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