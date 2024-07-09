В Раду подали законопроекты об отмене пошлин и НДС на энергооборудование

Правительство подало в Верховную Раду законопроекты об отмене пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В Парламент поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. Рассчитываем на оперативное принятие Верховной Радой этих законопроектов", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, правительство разработало кредитные программы для улучшения энергетической устойчивости.

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Напомним:

В ближайшее время чиновники представят обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электричества.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

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Экономическая правда.