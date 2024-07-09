В Раду подали законопроекты об отмене пошлин и НДС на энергооборудование
Правительство подало в Верховную Раду законопроекты об отмене пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"В Парламент поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. Рассчитываем на оперативное принятие Верховной Радой этих законопроектов", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, правительство разработало кредитные программы для улучшения энергетической устойчивости.
Напомним:
В ближайшее время чиновники представят обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электричества.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.
Экономическая правда.