Все разделы
Укр / Рус

В Раду подали законопроекты об отмене пошлин и НДС на энергооборудование

Вторник, 9 июля 2024, 15:55 - Артур Крыжный

Правительство подало в Верховную Раду законопроекты об отмене пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В Парламент поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. Рассчитываем на оперативное принятие Верховной Радой этих законопроектов", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, правительство разработало кредитные программы для улучшения энергетической устойчивости.

Реклама:

Напомним:

В ближайшее время чиновники представят обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электричества.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

Реклама:

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
Вечером вторника ситуация со светом улучшится - "Укрэнерго" 9 июля 2024, 15:31
Кабмин разработал кредитные программы, которые помогут преодолеть энергокризис 9 июля 2024, 15:12
ДТЭК: на территории "Охматдета" полностью разрушены две подстанции 9 июля 2024, 13:54
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте