Вечером вторника ситуация со светом улучшится - "Укрэнерго"
С 16:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений, но вечером ситуация с ограничением улучшится.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В вечерние часы и до конца суток объем ограничений будет уменьшен за счет аварийных поставок из ЕС", - заявили в пресс-службе.
Напомним:
Энергетики будут применять только две очереди отключений до 16:00, вместо анонсированных ранее 14:00.
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.