Вечером вторника ситуация со светом улучшится - "Укрэнерго"

С 16:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений, но вечером ситуация с ограничением улучшится.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В вечерние часы и до конца суток объем ограничений будет уменьшен за счет аварийных поставок из ЕС", - заявили в пресс-службе.

Напомним:

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Энергетики будут применять только две очереди отключений до 16:00, вместо анонсированных ранее 14:00.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

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Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.