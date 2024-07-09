Школьные укрытия на Харьковщине строят вдвое дороже, чем в других областях 

На Харьковщине объявили торги на строительство трех противорадиационных укрытий в школах ожидаемой стоимостью более 100 млн грн каждое. Строительство квадратного метра двух из них вдвое дороже других областей.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Харьковский антикоррупционный центр".

Самым дорогим оказалось уже построенное за 73 млн грн укрытие площадью 457 кв. м в Люботине - 159 000 грн на квадратный метр.

Харьковская ОВА использовала его для сравнения при определении стоимости будущего строительства укрытия площадью 1 143 кв м в Близнюках за 114 млн грн. По расчетам "ХАЦ", последнее обойдется в 100 000 грн за "квадрат". Тогда как третье место заняло укрытие площадью 1 382 кв. м в Наталино - 92 000 грн за "квадрат".

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Зато в Краснопавловке стоимость строительства укрытия вдвое большей площадью 2 924 кв. м составит 42 681 грн за "квадрат". Это вдвое дешевле Близнюков и Натальиного.

В других областях стоимость строительства укрытий за "квадрат" также ниже Близнюков и Натальиного.

Например, на Киевщине в Вишневом планируют построить укрытие площадью 2 297 кв. м за 123 млн грн, то есть по 53 409 грн за "квадрат", а в Боярке - площадью 1 655 кв. м за 57 млн грн, то есть 34 259 грн за "квадрат".

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Кроме того, "ХАЦ" отыскал еще два более дешевых примера в Запорожье (80 000 грн за "квадрат") и Кривом Роге (60 000 грн за "квадрат").

Топ-8 школьных укрытий по цене квадратного метра из публикации "ХАЦ":

159 000 грн за "квадрат" - интернат "Дивосвіт", Люботин Харьковской области (уже построенное)

100 000 грн за "квадрат" - Близнюки Харьковской области

92 000 грн за "квадрат" - Наталино Харьковской области

80 000 грн за "квадрат" - коллегиум "Элинт", Запорожье

60 000 грн за "квадрат" - Кривой Рог

53 409 грн за "квадрат" - школа №1, Вишневое Киевской области

42 681 грн за "квадрат" - Краснопавловка Харьковской области

34 259 грн за "квадрат" - лицей "Лидер", Боярка Киевской области

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Напомним:

В этом году в Николаеве в лицее №55 открыли укрытие на 900 квадратных метров.

Летом 2023 года команда "Украинской правды" собрала 4 миллиона гривен. Еще 4 миллиона гривен добавила благотворительная организация Шона Пенна CORE Response. Более миллиона гривен собрало образовательное сообщество Львова и около 800 тысяч гривен на мебель добавил сервис по поиску авиабилетов kiwi.