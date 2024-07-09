Из-за рекордной засухи урожайность некоторых культур в этом году может снизиться на 5-7%

Из-за рекордной засухи в южных областях Украины, урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что жатва в этом году началась на две недели раньше, что связано с погодным фактором.

"Прежде всего, речь идет о сборе озимого ячменя, озимой пшеницы и озимого рапса. Кроме того, в некоторых областях уже начали собирать горох. Если мы посмотрим на цифры, то на сегодня уже намолочено более 4 млн т, цифра увеличивается ежедневно", – сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Несмотря на обстрелы, в том числе по полям, в большинстве случаев проблемы удается локализовать.

Сообщается, что сбор зерновых продолжается активными темпами, поэтому прогнозируется урожай зерновых на уровне около 56 млн тонн в этом году.

Относительно урожайности озимых пшеницы и ячменя, Высоцкий отметил, что их показатель на 5-7% ниже прошлогоднего, что объясняется погодой.

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"В некоторых областях, к сожалению, действительно рекордная засуха и меньшие показатели. Вместе с тем в западных и центральных областях даже большие показатели, чем в прошлом году. Поэтому пока прогноз в пределах 5-7% меньше показателя предыдущего года, что с учетом всех вызовов, которые продолжает нести война, является действительно хорошим результатом", - подчеркнул в обращении Высоцкий.

Напомним:

Минагрополитики пересмотрело прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн тонн, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн - масличные культуры.

В Украине началась жатва - уже собрали около 100 тысяч тонн различных сельскохозяйственных культур.