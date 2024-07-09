ЕС согласился остановить интеграцию Грузии и заморозил 30 миллионов евро на поддержку обороны
Лидеры стран Евросоюза согласились остановить процесс вступления Грузии в ЕС.
Об этом сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, пишет местное издание Sova.
По его словам, 27 июня лидеры, президенты и премьер-министры ЕС встретились в Брюсселе и подтвердили твердую приверженность защите Украины, а также согласились остановить процесс присоединения Грузии к Европейскому Союзу.
"К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено", - сказал посол.
Кроме того, Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку оборонного сектора Грузии.
"И это только первый шаг, будут и другие шаги. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь правительству на гражданское общество и средства массовой информации", - сказал Герчинский.
Напомним:
14 мая парламент Грузии принял в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, который в тот же день был в Грузии, предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.
МИД Великобритании заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.
В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе.
Экономическая правда