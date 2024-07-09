Болгарская компания выставила "Газпрому" счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта
Булгаргаз требует компенсацию за несоблюдение Россией газового контракта в 2022 году.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз" начала арбитражное разбирательство против российской ООО "Газпром Экспорт", требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году
Болгарская компания обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже, поскольку российская компания не отреагировала на предложение заключить мировое соглашение.
Сообщается, что после того, как российская сторона не предприняла никаких действий для решения вопроса во внесудебном порядке, Булгаргаз принял необходимые меры для защиты интересов компании.
Газпром прекратил поставлять природный газ Булгаргазу в апреле 2022 года, через два месяца после начала полномасштабной российской войны против Украины.
Напомним:
По меньшей мере дюжина российских бизнесменов получила более 1 трлн руб. (11,3 млрд долл) за 2023 год и в первом квартале 2024 года в виде дивидендов.
Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжить арбитражное разбирательство против "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.