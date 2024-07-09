Болгарская компания выставила "Газпрому" счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта

Булгаргаз требует компенсацию за несоблюдение Россией газового контракта в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз" начала арбитражное разбирательство против российской ООО "Газпром Экспорт", требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году

Болгарская компания обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже, поскольку российская компания не отреагировала на предложение заключить мировое соглашение.

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Сообщается, что после того, как российская сторона не предприняла никаких действий для решения вопроса во внесудебном порядке, Булгаргаз принял необходимые меры для защиты интересов компании.

Газпром прекратил поставлять природный газ Булгаргазу в апреле 2022 года, через два месяца после начала полномасштабной российской войны против Украины.

Напомним:

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По меньшей мере дюжина российских бизнесменов получила более 1 трлн руб. (11,3 млрд долл) за 2023 год и в первом квартале 2024 года в виде дивидендов.

Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжить арбитражное разбирательство против "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.