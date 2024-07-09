Экспорт Тайваня в июне существенно превысил прогнозы

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Экспорт Тайваня в июне вырос восьмой раз подряд, причем больше, чем ожидалось, поскольку остров получает выгоду от своей позиции в цепочке поставок индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что экспорт с острова Тайвань вырос на 23,5% по сравнению с предыдущим годом до 39,9 млрд долл.

Восстановление экспорта Тайваня продолжилось восьмым ежемесячным ростом подряд и превысило прогноз 11,45%, а также превысило рост на 3,5% в мае.

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Отмечается, что такие высокие показатели стали возможными благодаря широким возможностям для бизнеса в новых технологических приложениях, таких как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

В сообщении добавляют, что во втором полугодии ожидается дальнейший рост экспортного импульса, поскольку экспорт вступает в свой пиковый сезон благодаря передовым производственным мощностям острова по производству микросхем.

Тайваньские фирмы, такие как TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, являются основными поставщиками для Apple, Nvidia и других технологических гигантов.

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Экспорт в США вырос на 74,2% по сравнению с ростом на 36,4% в мае.

Поставки в Китай - крупнейшего торгового партнера Тайваня - улучшились, увеличившись на 7,3% в июне по сравнению с прошлогодним падением на 5,3% в предыдущем месяце.

В июне импорт Тайваня подскочил на 33,9% до 35,22 млрд долл, что превысило прогнозы экономистов по росту на 15%.

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Напомним:

Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). ненадолго превысила 1 трлн долл после того, как компания Morgan Stanley присоединился к списку брокеров, повышающих ценовые ориентиры компании до ее отчетности.

Центральный банк Тайваня заявил, что не имеет графика запуска цифровой валюты, предупредив, что процесс будет "огромным и сложным". Он проведет публичные слушания по этому вопросу в следующем году, чтобы распространить знания.