В Киеве из-за жары ограничено движение грузового транспорта
Вторник, 9 июля 2024, 12:55 -
Во вторник, 9 июля, на территории Киева введено ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта.
Об этом сообщает патрульная полиция столицы.
"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - указано в сообщении.
Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Реклама:
О снятии ограничения будет сообщено в телеграмм-канале полиции.
Напомним:
Первого июля в столице были введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.
Реклама:
Экономическая правда
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: