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В Киеве из-за жары ограничено движение грузового транспорта

Вторник, 9 июля 2024, 12:55 - Виктор Волокита

Во вторник, 9 июля, на территории Киева введено ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - указано в сообщении.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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О снятии ограничения будет сообщено в телеграмм-канале полиции.

Напомним:

Первого июля в столице были введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.

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Экономическая правда

Киев авто
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