В "Фонде аграрных инвестиций" ожидают, что аренда госземель в этом году принесет миллиард 

В управлении государственного предприятия "Фонд аграрных инвестиций", которое занимается реализацией проекта "Земельный банк", находится 104 000 га государственной земли сельскохозяйственного назначения 59 государственных учреждений.

Об этом сообщил глава фонда Ярослав Ярославский, передает LIGA.net.

Фонд имеет задачу обеспечить доходы бюджетов от аренды и субаренды государственной земли сельхозназначения. Ведь пока государство почти ничего не получает от своих земель, которые задействованы в агропроизводстве, сказал он.

В управлении Фонда госимущества сейчас 386 000 га земли сельскохозяйственного назначения, из них - 98 000 га теперь в оккупации. Поэтому в наличии 288 000 га.

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"Детальный анализ использования этой земли не является моей компетенцией, но скажу так - государство пока получает убытки от этого актива, хотя поля все время засеяны и приносят кому-то доход", - сказал Ярославский.

По его словам, Фонд подготовил к запуску механизм аренды госземель, который уже в этом году принесет государству более 1 млрд грн. Местные бюджеты получат 10% от аренды, остальное - центральный.

"Мы решаем задачу поэтапно. Первый этап: юридически чисто и максимально выгодно для бюджета передать в субаренду 104 000 га. Эта земля закреплена за 59 государственными предприятиями и учреждениями. 50 из них подчинены ФГИУ, еще 9 - Минюсту, это так называемые "земли колоний", - пояснил руководитель Фонда аграрных инвестиций.

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Первый шаг - отмена права постоянного пользования землей для указанных 59 госучреждений. Второй - регистрация земли за ГП "Фонд аграрных инвестиций", который является арендатором.

"Именно это предприятие и будет администратором (оператором) государственной земли, тем самым Земельным банком, или Land Bank, который на конкурсе передает землю в субаренду конечным пользователям. Хотя на самом деле это название всего проекта", - отметил Ярославский.

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Напомним:

В Фонде государственного имущества Украины презентовали "Земельный банк". Это новый проект Фонда, призванный внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.

Кабмин передал 2764 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 104 тысяч гектаров в пользование ГП "Фонд аграрных инвестиций".

Экономическая правда