Поляки опасаются оттока украинских работников из-за закона о мобилизации

Кадровые агентства Польши прогнозируют, что украинские мужчины постепенно будут переезжать из Польши дальше на запад Евросоюза.

Об этом сообщает Business Insider.

У военнообязанных украинцев, в частности, тех людей, которые находятся за рубежом осталось меньше недели для того, чтобы обновить свои данные. Это требование может привести к постепенному оттоку украинских работников с местного рынка.

Отмечается, что гражданам, которые не выполняют этой обязанности, не продлят и не выдадут документы, дающие право на пребывание за рубежом.

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"Как следствие, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, могут потерять возможность путешествовать и работать после окончания действия документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за рубежом", – отметил представитель агентства занятости Gi Group Poland.

В сообщении добавляют, что на страховом учете находились 760 200 работников из Украины, примерно 52% - мужчины.

Большинство из них работают на рабочих должностях в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

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Польские эксперты сходятся во мнении, что внезапный отток украинских граждан вряд ли реален, но в долгосрочной перспективе он может затронуть тысячи людей.

Сообщается, что больше всего рискуют компании, где из-за профиля бизнеса в командах преобладают мужчины. Легкая и пищевая промышленность такой проблемы не испытывают.

Компании в Польше уже несколько месяцев систематически теряют работников из Украины. Они переезжают в другие страны Евросоюза, где зарплаты выше. Поэтому закон о мобилизации станет еще одним фактором, который может увеличить масштабы переселения

Напомним:

Германия, Польша и Чехия обратились к Европейскому Союзу о предоставлении финансовой поддержки для покрытия расходов связанных с помощью украинским беженцам.

Граждане Украины после начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс. малых и средних компаний, а еще более 50 тыс. зарегистрировались частными предпринимателями.