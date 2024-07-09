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UNITED24 и monobank собрали уже 140 миллионов для "Охматдета"

Вторник, 9 июля 2024, 09:55 - Виктор Волокита

Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили лишь ближе к вечеру в понедельник.

Об этом свидетельствуют данные "банки" для сбора, передает "Интерфакс-Украина". 

Как сообщил совладелец mono Олег Гороховский в телеграм, 100 млн грн на восстановление поврежденной ракетной атакой РФ больницы было аккумулировано за первые три часа.

По словам Гороховского, поддержку, в частности, оказали: сети "Аврора" (5 млн грн), "Сильпо" (1 млн грн), Varus (1 млн грн), Фора (1 млн грн), "Алло" (1 млн грн), "Ябко" (1 млн грн), официальный импортер BMW и MINI и ряда других автомарок в Украине "АВТ Бавария" (10 млн грн), сервисы по вызову такси Bolt (2,5 млн грн), Uber (2 млн грн), группы компаний "Автострада" (5 млн грн).

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Свой вклад сделали также группа IT-компаний Netpeak Group (2 млн грн) и IT-компания Grammarly (20 млн грн).

Среди доноров оператор связи "Датагруп-Воля" (2,5 млн грн), а также три банка: А-Банк (1 млн грн), Аккордбанк (1 млн грн), monobank (5 млн грн) и другие компании.

Напомним:

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В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие. 

Бизнес, государственные компании, банки включились в помощь "Охматдету". 

UNITED24 и monobank запустили сбор 100 миллионов грн в поддержку детской больницы.

Экономическая правда

Охматдит бизнес война
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