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В РФ из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза и подстанция

Вторник, 9 июля 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Украинская правда

В ночь на вторник беспилотники атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

Источник: Shot, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Детали: По информации местных жителей, 10 взрывов в городе прогремело около 4 утра.

После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города.

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Бочаров написал, что российские ПВО и РЭБ перехватили БПЛА, но из-за падения обломков возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калач-на-Дону.  

Пожар на подстанции якобы был оперативно ликвидирован, но энергоснабжение не восстановлено.

На месте попадания на нефтебазе работают пожарные.

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Украинская правда

Россия война
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