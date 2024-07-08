Правительство разрешило не публиковать данные об оборонных закупках и расположении поставщиков

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Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, уменьшили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на соответствующее решение правительства от 5 июля 2024 года.

Правительство расширило перечень оснований для закупок без использования электронной системы закупок.

Отныне закупки по насущной необходимости для ВСУ, военных формирований, Высших военных учебных заведений, правоохранительных органов, ГСЧС, а также закупки "Укрзализныци", направленные на ремонт и восстановление техники, смогут происходить без применения открытых торгов или электронного каталога.

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Кроме того, для безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага.

"Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков. Кроме того, закупки заказчиков для неотложных оборонных нужд за счет местных и других публичных бюджетов, будет проводиться без применения открытых торгов или электронного каталога.

Такие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения", - рассказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

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Также правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, которые подаются участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации.

"Ранее такие требования могли быть в любой части тендерной документации и участникам торгов было сложно их найти. Такие изменения сделают невозможным злоупотребление относительно требований к документации со стороны заказчиков, будут способствовать добросовестной конкуренции среди участников процедуры закупки и улучшат эффективность проведения закупок", - рассказали в министерстве.

Кроме того, заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижней границы.

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Экономическая правда