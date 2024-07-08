Стоимость доставки флагманской сырой нефти Urals в Азию из черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что цена доставки флагманской российской нефти марки Urals потребителям в Азии из российского черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября.

Доставка 1 млн баррелей российской нефти марки Urals на север Китая из Новороссийска стоит 7,2 млн долл, что на 3,2 млн долл меньше, чем в начале апреля 2024 года.

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Часть этих расходов непосредственно связана с санкциями упала до 2,8 млн долл, что на 4 млн долл меньше за тот же период.

Кроме этого отмечают, что даже теоретическая стоимость, которую можно объяснить только санкциями, снизилась.

Такое падение позволяет российским фирмам получать больший кусок дохода с каждого барреля нефти, который они продают клиентам в Китае и Индии, которые сейчас являются крупнейшими рынками страны, с тех пор как европейцы прекратили покупать нефть.

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В сообщении говорится, что более дешевые перевозки нефти смягчают влияние западных санкций.

Эта слабость может разочаровать западных политиков, учитывая, что десятки танкеров, которые ранее участвовали в торговле российской нефтью, остановились в результате санкций, наложенных на суда странами "Большой семерки" и их союзниками с октября.

Российская нефть по экспортной цене - и до того времени, как она попадает к потребителям в Китае и Индии - сейчас значительно превышает верхнюю границу цены, установленную G7, в 60 долл за баррель. Она стоит около 75 долл за баррель в Балтийском и Черном морях, а затем 85 долл, когда она попадает в Китай и Индию

Напомним:

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ОАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.