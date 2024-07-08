Украина предложила Корее присоединиться к проектам по восстановлению энергетики
Украина предложила корейскому правительственному учреждению присоединиться к поддержке проектов по восстановлению энергетики.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.
По его информации, возможности грантовых и инвестиционных программ для восстановления энергетики обсуждались во время видеовстречи Минэкономики с руководством корейского правительственного учреждения KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), которое уже поддерживает в Украине ряд проектов по восстановлению.
"Вместе с партнерами постоянно ищем новые возможности, как быстрее восстановить разрушенные мощности. В этом контексте важны частные инвестиции. Инвестиционный потенциал Украины в энергоотрасли мы оцениваем в около $168 млрд в следующие 10 лет", - рассказал Кузьо.
Он также проинформировал, что украинская сторона предложила корейскому правительственному учреждению KIND рассмотреть возможность расширить поддержку проектов в Украине на проекты восстановления энергетики, обеспечения энергонезависимости муниципалитетов.
В частности, через финансирование развития распределенной генерации.
"Мы знаем о заинтересованности корейского бизнеса в таких проектах", - отметил Кузьо.
По словам заместителя министра, во время встречи стороны также обсудили участие KIND в проектах в Украине.
В частности, учреждение работает над транспортным генпланом Киевской области, смарт-сити генпланом Умани, планом реконструкции/восстановления украинских аэропортов.
Также среди проектов - техническая помощь в реконструкции Каховской дамбы, проект реновации железной дороги, включая запуск скоростного сообщения Киев-Польша, проект очистки сточных вод в Буче.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этим летом Украина и ее партнеры должны подготовить план действий на основе Формулы мира по восстановлению энергетической безопасности в стране.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции производили энергию для нужд Украины.
Экономическая правда