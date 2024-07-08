Зеленский: Этим летом мы с партнерами должны подготовить план действий по восстановлению энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этим летом Украина и ее партнеры должны подготовить план действий на основе Формулы мира по восстановлению энергетической безопасности в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Польши в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Польша является солидером в реализации пункта по энергетической безопасности. Наши польские партнеры полностью проинформированы о ситуации в энергетической системе Украины. Уже этим летом мы должны дать подготовленный план действий в рамках Формулы по возвращению энергетической безопасности в Украину, и, благодаря этому, и всем нашим соседям в Европе", - рассказал Зеленский.

Глава государства также напомнил, что в июне между Украиной и ЕС стартовали переговоры относительно украинского членства в Союзе, в связи с этим "на этот год наша задача, не теряя времени, подготовить условия для продолжения переговоров и для вступления Украины в ЕС".

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Он подчеркнул, что это стратегически важная задача не только для Украины, но и для всей Европы.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику по программам, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

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