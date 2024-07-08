В Киеве на наземных путях метро после ракетной атаки нашли опасные для движения предметы

В Киеве после ракетной атаки были обнаружены опасные для движения предметы на наземных путях метрополитена. Их изъяли и поезда теперь курсируют в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Движение поездов по "красной" линии восстановлено в обычном режиме. Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что было проведено обследование открытого участка "красной" линии метро завершено. Там обнаружены и изъяты опасные для движения поездов предметы, которые появились на путях в результате ракетных обстрелов.

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Напомним:

Поезда "красной" линии метро Киева курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Экономическая правда.