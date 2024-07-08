ПриватБанк поможет в восстановлении разрушенной от вражеской атаки детской больницы "Охматдет"

ПриватБанк и его корпоративный благотворительный фонд "Помогать просто!" присоединились к ведущим бизнесам, которые решили помочь быстрому восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая 8 июля пострадала в результате вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, банк выделяет 3 млн грн на закупку необходимого оборудования для восстановления работы разрушенного корпуса больницы, а также закупки необходимых медикаментов и медицинских материалов.

Напомним:

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

"Укрзализныця" предоставит приют на лаунж-зонах вокзала и отвезет, куда нужно все семьи, которые находились в "Охматдете", если есть такая необходимость.

Экономическая правда

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