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ПриватБанк поможет в восстановлении разрушенной от вражеской атаки детской больницы "Охматдет"

Понедельник, 8 июля 2024, 16:33 - Виктор Волокита

ПриватБанк и его корпоративный благотворительный фонд "Помогать просто!" присоединились к ведущим бизнесам, которые решили помочь быстрому восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая 8 июля пострадала в результате вражеской ракетной атаки. 

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, банк выделяет 3 млн грн на закупку необходимого оборудования для восстановления работы разрушенного корпуса больницы, а также закупки необходимых медикаментов и медицинских материалов.

Напомним:

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие. 

"Укрзализныця" предоставит приют на лаунж-зонах вокзала и отвезет, куда нужно все семьи, которые находились в "Охматдете", если есть такая необходимость.

Экономическая правда 

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