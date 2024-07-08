Британские активисты призывают защитить Украину от кредиторов

Британская неправительственная организация Debt Justice призывает новое правительство страны защитить Украину от возможных судебных исков кредиторов, если стране не удастся достичь соглашения по реструктуризации долга.

Об этом сообщил Голос Америки, ссылаясь на The Guardian.

СМИ пишут, что украинские облигации выпущены по законам Британии, поэтому правительство может закрепить в законе, что кредиторы не могут подавать в суд на Украину пока идет война, говорят активисты.

Речь идет о гособлигациях, которыми владеют частные кредиторы на сумму 20 миллиардов долларов. После начала полномасштабной войны, Украина, по договоренности с кредиторами, прекратила выплаты по этим облигациям, однако мораторий истекает 1 августа. Сейчас продолжаются переговоры о реструктуризации долга на новых условиях, которые предусматривают списание его части.

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Британские активисты считают условия предложенные правительством соответствующими рыночным реалиям.

Гейди Чоу из Debt Justice назвала кредиторов Украины "бесстыдными" и обвинила их в "попытке выжать каждую унцию дохода из Украины" в то время, когда "Украина борется с вторжением".

Международный валютный фонд ожидает, что Украина договорится с кредиторами.

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Напомним:

У Украины есть меньше месяца, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Украина сообщила инвесторам, что надеется реструктуризировать долг в условиях войны до окончания моратория на выплаты до 1 августа.

Экономическая правда