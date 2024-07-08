Все разделы
Укр / Рус

Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги  

Понедельник, 8 июля 2024, 14:50 - Виктор Волокита
 

Детективы Теруправления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении работникам КНП "Закарпатский областной центр общественного здоровья" Закарпатского облсовета в растрате средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица центра незаконным образом получили около 1 млн грн наличными за предоставленные медицинские услуги физическим лицам. 

В дальнейшем, чтобы скрыть преступную деятельность, средства частично вносили на счет предприятия, создав условия, при которых имели возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Реклама:

Сейчас должностным лицам центра сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Напомним:

Директору коммунального предприятия в Черновицкой области объявлено подозрение о растрате более 2 млн, которые были выделены на закупку электроэнергии для освещения города.

Реклама:

Экономическая правда

БЭБ медицина
Реклама:
Материалы по теме
БЭБ объявило экс-чиновнику подозрение о растрате 2 миллионов при закупке электроэнергии 4 июля 2024, 14:52
БЭБ подозревает чиновницу в незаконной приватизации земли международного аэропорта "Ужгород"  3 июля 2024, 16:07
В школе на Киевщине построили укрытие за 3 миллиона, которое не соответствовало нормам 2 июля 2024, 16:00
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте