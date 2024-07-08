Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги  

Детективы Теруправления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении работникам КНП "Закарпатский областной центр общественного здоровья" Закарпатского облсовета в растрате средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица центра незаконным образом получили около 1 млн грн наличными за предоставленные медицинские услуги физическим лицам.

В дальнейшем, чтобы скрыть преступную деятельность, средства частично вносили на счет предприятия, создав условия, при которых имели возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

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Сейчас должностным лицам центра сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Напомним:

Директору коммунального предприятия в Черновицкой области объявлено подозрение о растрате более 2 млн, которые были выделены на закупку электроэнергии для освещения города.

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Экономическая правда