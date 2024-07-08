В Украине увеличилось количество машин для разминирования, что ускорило возвращение земель аграриям

С начала года саперы обследовали более 171,7 тыс. га сельскохозяйственных земель. Более 156,6 тыс. га уже вернули аграриям в хозяйственное использование.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Наши саперы взяли очень хороший темп. Например, на Херсонщине уже проверили и вернули в использование аграриев почти 60% сельхозугодий, которые мы запланировали обследовать в этом году", - сказала Юлия Свириденко.

По данным областных военных администраций, плановое обследование сельхозземель происходило в восьми регионах страны. Больше всего земель сельхозназначения обследовано с начала года в:

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Херсонской области - 146,3 тыс. га (в июне - 17,76 тыс. га);

Харьковской области - 11,3 тыс. га (в июне - 4,55 тыс. га);

Николаевской области 8,3 тыс. га (в июне - 1,67 тыс. га).

Как отметила Юлия Свириденко, в течение полугодия Украина усилила способности в сфере гуманитарного разминирования.

"Прошлый год мы начинали, не имея ни одной машины для разминирования. На начало 2024-го имели 30 машин. В июне уже 82 машины для разминирования. Мы и в дальнейшем будем увеличивать их количество.

Ведь уже есть примеры локализации производства иностранных образцов, есть отечественные разработки, которые после сертификации будут запущены в серийное производство", - отметила Юлия Свириденко.

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Напомним:

Кабинет министров принял Национальную стратегию противоминной деятельности на период до 2033 года и Операционный план на ее выполнение на ближайшие три года.

Экономическая правда