Крупная криптовалютная биржа начала предварительные торги токена Hamster Kombat

Криптовалютная биржа ByBit объявила о начале предварительных торгов токена Hamster Kombat (HMSTR).

Об этом говорится в релизе биржи.

"Мы рады сообщить, что Hamster Kombat (HMSTR) станет последним проектом, зарегистрированным на Bybit Pre-Market Trading", - говорится в сообщении.

Предварительные торги HMSTR начнутся 8 июля 2024 года.

Реклама:

В то же время отмечается, что объявление о торгах предназначено исключительно для предварительного размещения. Оно не гарантирует листинг HMSTR на торговой платформе Spot. Если Bybit примет решение о листинге HMSTR на Spot, будет опубликовано отдельное объявление о листинге.

Справка. Hamster Kombat - это игра для заработка в Telegram, где пользователи могут майнить монеты HMSTR, управляя виртуальной криптобиржей.

Читайте также: Хомяк с российским душком. Что скрывает игра Hamster Kombat, которая обещает легкий заработок

Реклама:

Экономическая правда.