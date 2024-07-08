Украина привлечет 100 миллионов евро для поддержки общин: какие сферы будут финансировать

В ближайшее время Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки общин, в первую очередь пострадавших в результате военной агрессии России.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, #URC2024) и находится в процессе ратификации.

Поддержка ЕИБ будет сосредоточена на следующих областях:

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восстановление объектов муниципальной инфраструктуры, в том числе школы (включая мероприятия по реформированию системы школьного питания) и учреждения здравоохранения;

проекты по обеспечению жильем внутри перемещенных лиц;

объекты инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

В пресс-службе добавили, что за период с 2014 года для поддержки потенциала Украины для восстановления в рамках двух финансовых соглашений между Украиной и ЕИБ (Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины и Программа по восстановлению Украины) было привлечено 540 млн. евро средств займа.

Напомним:

Начиная с 2014 года, за счет этих средств реализуется более 400 важных социальных проектов: школы, восстановление детских садов, здравоохранительных учреждений, объектов критической инфраструктуры, проектов по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц и т.д.

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Экономическая правда