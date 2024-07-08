Одна из крупнейших голливудских кинокомпаний Paramount сменит владельца

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Paramount Global объединяется со студией Skydance в компанию New Paramount, которая будет иметь другого владельца.

Об этом сообщает пресс-служба компании Paramount.

Сообщается, что американские медиахолдинги Paramount Global и Skydance Media договорились о слиянии, которое приведет к смене владельца Paramount.

В сообщении также указывают, что сделка состоится в два этапа.

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На первом этапе инвестиционный фонд RedBird Capital Partners и семья миллиардера Ларри Эллисона (его сын - основатель Skydance), выплатят 2,4 млрд долл в виде средств за National Amusements, материнскую компанию Paramount.

На втором этапе они отдадут еще 4,5 млрд долл за акции класса "А" и "В", то есть с и без права голоса, Paramount, а также инвестируют 1,5 млрд долл в виде первичного капитала.

В результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости на уровне 28 млрд долл.

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Закрытие сделки по слиянию ожидается в первой половине 2024 года. После этого семья Эллисон и RedBird будут владеть 100% акций New Paramount класса "A" и 69% акций класса "B".

Руководителями новой компании станут сын основателя Oracle Дэвид Эллисон (председатель правления и гендиректор) и Джефф Шелл (президент).

Экономическая правда