Boeing признал вину по делу об авиакатастрофах своих самолетов

Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве и заплатит штраф в размере $243,6 млн в связи с двумя авиакатастрофами самолета 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек в 2018-2019 годах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Мировое соглашение вызвало резкую критику со стороны семей жертв, которые требовали, чтобы Boeing предстал перед судом и понес более суровые финансовые последствия.

Попытки Министерства юстиции выдвинуть обвинения против Boeing углубило кризис, охвативший компанию после того, как отдельный январский взрыв в полете выявил постоянные проблемы с безопасностью и качеством на авиастроительном предприятии.

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Признание вины потенциально угрожает способности компании получить прибыльные государственные контракты, в частности, с такими организациями, как Минобороны США и НАСА, хотя компания и могла бы добиться исключений из правил.

Представитель Boeing подтвердил, что компания "достигла принципиальной договоренности об условиях урегулирования с Министерством юстиции".

В рамках соглашения авиастроитель согласился потратить по меньшей мере 455 миллионов долларов в течение следующих трех лет на усиление программ безопасности и соблюдение требований законодательства. Совет директоров Boeing должен будет встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофах MAX, говорится в сообщении.

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Соглашение также предусматривает назначение независимого наблюдателя, который должен будет публично подавать ежегодные отчеты о прогрессе, для надзора за соблюдением фирмой требований законодательства. Boeing будет находиться на испытательном сроке в течение трехлетнего срока работы наблюдателя.

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Напомним:

Руководителям компании Boeing вряд ли будут предъявлены уголовные обвинения в связи со смертельными авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек, поскольку срок давности, скорее всего, истек.

В мае Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.