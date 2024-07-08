Курс валют на 8 июля: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 8 июля Национальный банк курс гривны к доллару не изменился, евро - подорожал на 8 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,54 грн, евро - 43,86 грн (на 7 июля доллар - 40,54 грн, евро - 43,78 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,89 - 40,97 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,30 - 44,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,4 - 40,95 грн (курс на 7 июля - 40,45- 40,95 грн);

Евро - 43,65 - 44,3 грн (курс на 7 июля - 43,7 - 44,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,35 - 40,95 грн;

Укрсиббанк - 40,35 - 40,95 грн;

ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,8 грн.

Экономическая правда.