Курс валют на 8 июля: сколько стоят доллар и евро
Понедельник, 8 июля 2024, 10:15 -
По состоянию на 8 июля Национальный банк курс гривны к доллару не изменился, евро - подорожал на 8 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,54 грн, евро - 43,86 грн (на 7 июля доллар - 40,54 грн, евро - 43,78 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,89 - 40,97 грн.
Реклама:
На это же время "черный" курс евро составлял 44,30 - 44,45 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,4 - 40,95 грн (курс на 7 июля - 40,45- 40,95 грн);
- Евро - 43,65 - 44,3 грн (курс на 7 июля - 43,7 - 44,3 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
Реклама:
- Приватбанк - 40,35 - 40,95 грн;
- Укрсиббанк - 40,35 - 40,95 грн;
- ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,8 грн.
Экономическая правда.
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: