Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам - УП

Соратник олигарха Игоря Коломойского и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам.

Источник: собеседники УП в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах

Детали: Известно, что Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня поездом Киев - Хельм.

Ранее эта информация появилась в соцсетях.

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Причиной побега называют то, что БЭБ готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.

Сейчас бизнесмен в Австрии.

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Также по данным источников, 6 июля взяли под стражу пограничника, который ему обеспечил выезд.

Справка: Боголюбов - украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват".

Бизнесмену 62 года, то есть, он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из-за этого.

После национализации Приватбанка Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Напомним:

В ноябре 2020 года Хозсуд г. Киева открыл еще одно производство по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он хочет истребовать акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.

Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.

4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.