В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе

Российские спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Кубань.

Источник: региональный оперштаб

Детали: Только утром в воскресенье стало известно, что в станице Ленинградской ликвидировали пожар на нефтебазе.

В ночь с 5 на 6 июля местные власти сообщили, что в результате атаки БПЛАзафиксировали загорание резервуара с топливом

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Также атака беспилотников была "отражена" в станице Павловской – там нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

Украинская правда