Россияне вывезли из оккупированной Донетчины очередную партию украинского зерна – сопротивление

По данным национального сопротивления, российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна нынешнего урожая.

Источник: ЦНС

Дословно: "Более 80 тысяч тонн украинского зерна враг вывез из временно оккупированной Донецкой области. Это уже новая партия урожая зерновых в этом году".

Детали: В сопротивлении отмечают, что с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном с ВОТ Украины через порт Мариуполя в Россию.

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Дословно: "Кражи украинского хлеба с временно оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборационистов, которые пошли на сотрудничество с врагом".

Украинская правда