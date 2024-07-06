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Энергетики восстановили питание в Никополе после обстрела

Суббота, 6 июля 2024, 13:57 - Владимир Туник-Фриз

После утреннего обстрела энергетики возобновили поставки света в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как отмечается в сообщении, за 3,5 часа удалось вернуть питание для всех жителей города.

Объект энергетики был поврежден утром 6 июля в результате обстрела россиян.

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Напомним:

В ночь на 6 июля 2024 года враг нанес удар 27-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136, из них 24 были сбиты.

ДТЭК электроэнергия энергетика война
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