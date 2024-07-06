Энергетики в субботу добавили еще один час со светом
В субботу 6 июля графики почасовых отключений электроэнергии начнут действовать еще на один час позже, с 10:00 до 16:00, а не до 15:00, как планировали ранее.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Как сообщают в пресс-службе компании, НЭК "Укрэнерго" предоставила указание на увеличение часов без отключения электроэнергии в субботу 6 июля.
Графики не будут действовать с 10:00 до 16:00.
Напомним:
Впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" отменяет почасовые отключения в течение дня. В субботу 6 июля графики отключений электроэнергии не должны были действовать с 10:00 до 15:00.
В субботу 6 июля графики отключений света планировали применять в течение всех суток.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.
Экономическая правда