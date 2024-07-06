Энергетики в субботу добавили еще один час со светом

В субботу 6 июля графики почасовых отключений электроэнергии начнут действовать еще на один час позже, с 10:00 до 16:00, а не до 15:00, как планировали ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как сообщают в пресс-службе компании, НЭК "Укрэнерго" предоставила указание на увеличение часов без отключения электроэнергии в субботу 6 июля.

Графики не будут действовать с 10:00 до 16:00.

Реклама:

Напомним:

Впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" отменяет почасовые отключения в течение дня. В субботу 6 июля графики отключений электроэнергии не должны были действовать с 10:00 до 15:00.

В субботу 6 июля графики отключений света планировали применять в течение всех суток.

Реклама:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

Экономическая правда