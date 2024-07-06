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На Сумщине после обстрела остаются обесточенными более 100 тысяч абонентов

Суббота, 6 июля 2024, 11:20 - Владимир Туник-Фриз

После обстрела энергообъекта в Сумской области в ночь на 6 июля, остаются обесточенными около 100,4 тысячи абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

В результате ночного обстрела россиян обесточивались бытовые и промышленные потребители в Сумской (в частности в городе Сумы) и Харьковской областях. 

Потребителей в Харьковской области запитали. В НЭК "Укрэнерго" отметили, что восстановительные работы продолжаются, на утро 6 июля большей части потребителей вернули электроэнергию

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В Сумской области на утро остаются обесточенными 100,4 тысячи абонентов в 348 населенных пунктах. По сообщению Минэнерго, продолжаются восстановительные работы.

Напомним:

Оккупанты с помощью "Шахедов" атаковали ночью энергетическую инфраструктуру Сумской области.

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Экономическая правда

энергетика Сумыоблэнерго электроэнергия война
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