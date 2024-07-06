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Ночью россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины – ОВА

Суббота, 6 июля 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

Оккупанты с помощью "Шахедов" атаковали ночью энергетическую инфраструктуру Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "В ночь на 6 июля из-за атаки россиян с применением БпЛА типа "Шахед" были обесточены населенные пункты области в нескольких районах".

Детали: В ОВА добавили, что аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения, а последствия вражеской атаки уточняются.

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В НЭК "Укрэнерго" отметили, что восстановительные работы продолжаются, на утро 6 июля большей части потребителей вернули электроэнергию

Что предшествовало: Сообщалось, что в ночь на 6 июля в Сумах были слышны звуки взрывов и работу ПВО, в городе частично исчез свет и прекращена подача воды.

Украинская правда

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