Средства российского миллиардера впервые могут конфисковать в Великобритании

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) просит суд навсегда арестовать 1,4 млн долл российского олигарха.

Об этом сообщает Международная сеть журналистов-расследователей (OCCRP).

Агентство, известное как NCA, подало 1 мая запрос на конфискацию 1,1 миллиона британских фунтов (1,4 млн долл) у Петра Авена, российского миллиардера,

Сообщается, что он "участвовал в поддержке правительства России" во время ее войны в Украине и нарушил санкционный режим.

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Деньги были заморожены после того, как Великобритания ввела санкции против Авена в 2022 году.

NCA считает, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что эти средства получены преступным путем - в этом случае, как утверждается, через перевод денег с целью избежания санкций

Отмечается, что по версии следствия, деньги Авена хранили для него Стивен Гейтер, который действовал как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина. В мае 2022 года судья удовлетворил запрос NCA о замораживании этой суммы.

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После двух лет расследования NCA обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег.

Агентство считает, что платежи, которые проводили Гейтер и Козина, нарушали британские санкции и делались для того, чтобы их обойти.

Законодательство не позволяет конфискацию активов из-за того, что под санкции попал их владелец. Изъятие возможно в том случае, если активы связаны с преступной деятельностью.

Это первая попытка британских властей преследовать денежные средства, которые, как она подозревает, использовали с нарушением антироссийских санкций.

В сообщении добавляют, что хотя 1,1 млн фунтов – мелочь для олигарха-миллиардера, своими действиями NCA подает важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно.

Напомним:

Семью Хиндуджа, состояние которой оценивают в 37 миллиардов фунтов (47 миллиардов долларов), обвиняют в эксплуатации и торговле людьми.

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского миллиардера, Дмитрия Пумпянского об исключении себя и жены из санкционных списков ЕС.