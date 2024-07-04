За $1 миллион хотели назначить своего человека на должность руководителя Львовской таможни - НАБУ и САП
Детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, которые пытались назначить своих людей на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для внедрения коррупционных схем подконтрольных им лиц.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Следствие установило, что подозреваемые предлагали руководству Государственной таможенной службы Украины 1 млн долл. США за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни, еще 500 тыс. долл. США и 200 тыс. долл. США - за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни соответственно.
Кроме того выяснилось, что участники группы обещали руководству таможенной службы половину доходов, полученных в результате незаконной деятельности на таможне.
"Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить", - говорится в сообщении.
Сейчас один человек, который был инициатором преступления, задержан.
Напомним:
ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств. По решению суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Экономическая правда