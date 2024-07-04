За $1 миллион хотели назначить своего человека на должность руководителя Львовской таможни - НАБУ и САП

Детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, которые пытались назначить своих людей на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для внедрения коррупционных схем подконтрольных им лиц.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Следствие установило, что подозреваемые предлагали руководству Государственной таможенной службы Украины 1 млн долл. США за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни, еще 500 тыс. долл. США и 200 тыс. долл. США - за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни соответственно.

Кроме того выяснилось, что участники группы обещали руководству таможенной службы половину доходов, полученных в результате незаконной деятельности на таможне.

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"Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить", - говорится в сообщении.

Сейчас один человек, который был инициатором преступления, задержан.

Напомним:

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ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств. По решению суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Экономическая правда