Работницу Красного Креста подозревают в присвоении гумпомощи на 3,6 миллиона 

Правоохранители сообщили о подозрении бывшей председателю Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как говорится в сообщении, о фактах возможного присвоения гуманитарной помощи стало известно от работников Киевской городской организации Красного Креста, которые обратились в правоохранительные органы с соответствующей информацией.

По данным следствия, бывшая глава Печерской райорганизации Красного Креста, злоупотребляя служебным положением, присвоила гуманитарную помощь на сумму почти 3,6 млн грн. В частности, исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы.

Реклама:

Также установлено, что бывший волонтер этой организации, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, продавал поддельные удостоверения волонтеров Красного Креста. Мужчина незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.

"Во время обысков по месту жительства экс-руководительницы, в офисе и автомобиле обнаружена и изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 млн грн. Она передана для хранения в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины", - сообщили в пресс-службе.

У бывшего волонтера во время обыска изъято, документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, поддельные удостоверения волонтеров, а также амфетамин. Кроме того, бывший волонтер организации незаконно использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле.

Реклама:

Ему сообщено о подозрении в мошенничестве, подделке и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина.

В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении бывшему работнику Ужгородского городского совета в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что подозреваемая ранее возглавляла департамент городского хозяйства и незаконно продала акционерному обществу земельный участок общей площадью 0,2 га на территории международного аэропорта "Ужгород".

Экономическая правда